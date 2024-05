Eivind Nævdal-Bolstad (H) går av etter flere saker, deriblant Eviny-saken. Han forklarer avgjørelsen med håndteringen av Eviny-saken og styreutnevnelser i Fløibanen AS og Bergen Havn.

– Jeg er lei meg, men har respekt for avgjørelsen. Jeg er glad for at vi kan fortsette å ha et godt samarbeid i bystyret, sier byrådsleder Christine Meyer (H) i Bergen.

Hun sier de vil komme tilbake til hvem som blir utnevnt som ny finansbyråd.

Stormet rundt byrådet

Nylig ble det kjent at byrådet på kort varsel og uten å varsle de andre eierkommunene foreslo å bytte ut styreleder Jan Erik Kjerpeseth i Eviny med 62 år gamle Øisten Andersen fra Hamar.

De andre eierkommunene og Statkraft var ikke kjent med byrådets planer. Og lørdag ble det kjent at han trakk seg som kandidat til styreledervervet.

Dette var et brudd på aksjonæravtalen.

Går av mandag kveld

I pressekonferansen tar Eivind Nævdal-Bolstad også ansvar for de siste dagers rot knyttet til valg av styreleder i Eviny.

Byrådsleder Christine Meyer (H) sier til BA at hun er overrasket over avgjørelsen, som er tatt av Nævdal-Bolstad selv.

– Jeg møtte til en vanlig dag på jobb i dag, glad og fornøyd, men finansbyråden hadde tenkt gjennom hele natten og kommet til den konklusjonen at han ønsket å trekke seg, sier hun.