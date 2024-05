Fengslingsmøte etter drapsforsøk i Fredrikstad

En mann i slutten av 20-årene er siktet for drapsforsøk etter at en jevnaldrende mann ble funnet knivstukket i Fredrikstad lørdag kveld. Den fornærmede er utenfor kritisk fare. Både han og den siktede, som framstilles for varetektsfengsling i dag, er godt kjent av politiet fra før.

Hizbollah-lederen holder tale

Hassan Nasrallah, som er leder for den libanesiske islamistgruppa Hizbollah, holder en TV-sendt tale.

Etter Hamas' angrep mot Israel 7. oktober i fjor og Israels påfølgende krigføring mot Hamas på Gazastripen, har det vært daglige konfrontasjoner mellom israelske styrker og den iranskstøttede Hizbollah-militsen på tvers av grensen mellom Libanon og Israel.

Toppmøte om sikkerhet i Nordisk råd

Nordisk råd holder toppmøte i Stockholm i dag og i morgen om sikkerhet og konkurransekraft. Sveriges statsminister Ulf Kristersson er vert for de nordiske regjeringssjefene, deriblant statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Også Tysklands statsminister Olaf Scholz deltar på møtet.

Saker om smittevernbrudd behandles i Høyesterett

Høyesterett skal behandle to saker om brudd på smittevernreglene ved innreise til Norge under covid-19-pandemien. Den første saken behandles i dag og i morgen, mens den andre går for retten i morgen og onsdag. Begge sakene tar for seg spørsmålet om det forelå ulovlig grensekontroll, og om Norges forpliktelser etter Schengen-regelverket.

Senator for retten i USA

Rettssaken starter mot den demokratiske senatoren Bob Menendez og kona. De er tiltalt for å ha tatt imot bestikkelser i form av kontanter, gullbarrer og en luksusbil i bytte mot tjenester utført for forretningsfolk i delstaten New Jersey. Første rettsdag i dag går med til juryutvelgelse.

Kongen embarkerer kongeskipet Norge

Årets sommersesong er offisielt i gang for mannskap og offiserer på kongeskipet Norge når Kongen embarkerer skipet. Dronning Sonja og kronprins Haakon deltar også.

Tradisjonen med kongelig embarkering går tilbake til 1948, da Kong Haakon VII fikk skipet i gave fra det norske folket som takk for innsatsen mot den tyske okkupasjonsmakten.

Norge møter Finland i ishockey-VM

Klokken 16.20 møter Norges ishockeykrigere Finland i elite-VM for menn. Kampen går i Praha, og Norges øvrige motstandere i pulje A er Sveits og vertsnasjonen Tsjekkia. Så langt i mesterskapet har det norske laget tapt mot både Sveits og Tsjekkia.