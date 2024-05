Mye er allerede kjent når regjeringen legger fram forslaget til revidert nasjonalbudsjett tirsdag formiddag. Det meste er lekket av regjeringen selv, de første dryppene om tillegg kom så tidlig som på nyåret.

Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som vil legge fram forslaget til revidert budsjett klokka 11. Departementet vil sende ut nøkkeltall fra forslaget allerede klokka 8. Der vil det blant annet gå fram hvor mye oljepenger regjeringen legger opp til å bruke.

Da vil ventelig en rekke økonomiske analytikere og sjeføkonomer i landets største banker også kommentere hvilken påvirkning regjeringens budsjettforslag vil kunne få på styringsrenten fra Norges Bank og kronekursen, som er betydelig svekket den siste tiden.

Når Nato-målet

Allerede på nyåret ble kjent at politiet ble lovet 635 millioner kroner når revidert nasjonalbudsjett skulle legges fram. I etterkant er det, ifølge Aftenposten, lagt på mellom 200 og 300 millioner i gjengbekjempelse.

En av de største summene som er blitt kjent er imidlertid økningen på 7 milliarder kroner til Forsvaret. Regjeringen har valgt å forsere Stortingets behandling av langtidsplanen og legge til 5 milliarder allerede nå, en økning som også gjør at Norge tilfredsstiller Nato-kravet om 2 prosent av bruttonasjonalprodukt til forsvarsutgifter.

– Jeg har vært opptatt av at Norge bør komme seg på lista over de som har et mål om å nå 2 prosent. Og gitt den situasjonen vi står i, så er det riktig at Norge tar det skrittet nå, sa statsminister Jonas Gahr Støre til NTB da han kunngjorde satsingen.

Mer til kommunene

Regjeringen vil også øke kommunenes frie inntekter med 6,4 milliarder i nasjonalbudsjettet, den største økningen på 15 år.

I fjor fikk 157 norske kommuner negativt driftsresultat.

– Det tar regjeringen på alvor, sa kommunalminister Erling Sande (Sp) mandag.

Ny asfalt

Mandag gikk regjeringen ut med at den vil styrke helsetjenestene med 2 milliarder kroner. Hensikten med den økte bevillingen er å redusere køene og få ned ventetiden på helsehjelp.

Bedre forhold kan det også bli på landet riksveier ettersom regjeringen går inn for å øke potten for drift og vedlikehold på 640 millioner kroner.

– Dette gjør at vi kan legge ny asfalt, drenere og rett og slett vedlikeholde veiinfrastrukturen vår, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB mandag.

Firedobling til Gaza

I alt 7 milliarder kroner skal brukes på den norske støtten til Ukraina. Av dette er 6 milliarder satt av til militære formål, mens 1 milliard er beregnet på sivile formål. Dette er i tråd med Nansenprogrammet som ble vedtatt i fjor.

Også den norske støtten til Gaza øker solid, fra 250 millioner kroner til 1 milliard.

– Palestinerne på Gaza har levd under forferdelige forhold helt siden 7. oktober i fjor da krigen startet, sa utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) til TV 2 sømdag.