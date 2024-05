Den kinesiske nettbutikken skaper hodebry for europeiske forbrukere, mener det norske Forbrukerrådet.

– Temu gir sine brukere svært dårlig forbrukerbeskyttelse og benytter seg i tillegg av manipulative virkemidler som er ulovlig ifølge europeisk lov, sier direktør Inger Lise Blyverket.

Klager på flere forhold

Forbrukerorganisasjonene klager nå Temu inn for EUs forordning for digitale tjenester (Digital Services Act). I hovedsak går klagen ut på:

* Manipulerende innretning for å få folk til å kjøpe mer enn de hadde planlagt og låse forbrukerne til plattformen.

* Viktig sikkerhetsinformasjon om produkter mangler.

* Ikke tilstrekkelig informasjon om de mange selgerne som opererer på plattformen.

* Lite gjennomsiktige om hva som ligger til grunn for anbefaling av produkter.

EUs forordning skal beskytte forbrukere på nettet, enten det gjelder sosiale medier eller markedsplasser.

– Må vite om produkter oppfyller sikkerhetsstandard

I klagen hevder forbrukerorganisasjonene at Temu unnlater å gi nødvendig og viktig informasjon som selgerne av produktene som tilbys. Dermed blir plattformen ute av stand til å opplyse om disse møter EUs sikkerhetsstandarder, mener organisasjonene.

– Disse standardene er til for å sikre at produkter som finner veien inn i Europa, ikke er farlige eller helseskadelige. Forbrukere som får utrygge produkter inn i hjemmene sine, utsettes for risiko, og slik ønsker vi ikke å ha det, sier Blyverket.

Forbrukerorganisasjonene mener Temu også er lite åpne om hvordan ulike produkter anbefales og hvilke kriterier som ligger til grunn.

Temu: Forpliktet til å følge lover

Innholdet i klagen blir tilbakevist av Temu, som sier de tar klagen svært alvorlig og vil studere den nøye.

I et skriftlig svar heter det at Temu er forpliktet til åpenhet og å overholde lovene og forskriftene i markedene der de opererer fullt og helt.

I løpet av det siste året har de lyttet nøye til tilbakemeldinger fra kunder, reguleringsorganer og forbrukergrupper, heter det videre.

– Vi tar sikte på ikke bare å oppfylle de juridiske minimumskravene, men å overgå dem ved å følge de høyeste standardene for beste praksis, heter det i uttalelsen som er formidlet av Michael Falk i Agera PR, Temus nordiske PR-byrå.

75 millioner brukere

Markedsplassen har på kort tid vokst seg svært stor og har 75 millioner månedlige brukere i Europa.

– Det er en kjensgjerning at Temu har tatt Europa med storm. Derfor er det viktig at vi som forbrukerorganisasjoner setter søkelys på det vi ser på som ulovlig praksis fra plattformen, sier Blyverket.

Forordningen for digitale tjenester er ennå ikke innført i norsk rett. Forbrukerdirektøren mener det haster å få den på plass så raskt som mulig.

– Vi forventer at norske forbrukere skal ha like god beskyttelse som resten av befolkningen i Europa, sier hun.