– Vi innfører tydeligere likebehandling av krigspensjonister uansett hvor de bor. Krigspensjonister innlagt på syke- eller aldershjem i utlandet, skal sikres en trygg og verdig alderdom, som om de hadde vært bosatt i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Tilpasningene i krigspensjonsordningene skal etter regjeringens plan skje raskt. De nye reglene trer i kraft allerede i juli i år.

Det skjer etter at en samlet opposisjon på Stortinget varslet at de ville tvinge regjeringen til å endre den norske støtten til de gjenlevende krigsseilerne, etter et forslag fra Fremskrittspartiet.

Forslaget gikk ut på at sivile personer som mottar krigspensjon, skal få støtte til en verdig alderdom uavhengig av om de i bor i Norge.

NRK og andre medier har tidligere fortalt om den 102 år gamle krigsseileren Oscar Anderson som havnet i økonomiske problemer da han måtte på sykehjem i Storbritannia.

Tilpasningen regjeringen nå gjør, gir krigspensjonister mulighet til å søke Nav om å få dekket normale egenandeler til varig opphold på sykehjem dersom landet de bor i ikke dekker det.

Krigspensjonen blir i så fall redusert på samme måte som for krigspensjonister som er innlagt på sykehjem i Norge.