I januar anbefalte Bufdir – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som har ansvaret for adopsjoner til Norge, full stans i utenlandsadopsjoner.

Den gangen var ikke barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) overbevist, men ba om mer informasjon før hun skulle bestemme seg, skriver VG.

Onsdag sendte Bufdir denne informasjonen til Toppe, og anbefalingen er den samme som i januar: Direktoratet vil ha en stans fram til en omfattende gransking av adopsjoner er gjennomført.

– Vi mener fortsatt midlertidig stans er det best egnede og mest effektive tiltaket for å sikre at ulovligheter ikke finner sted i perioden granskingen av utenlandsadopsjoner pågår, sier divisjonsdirektør Anders Henriksen i Bufdir i en uttalelse på direktoratets hjemmesider.

Det er opp til Barne- og familiedepartementet om de skal følge anbefalingen.

– Jeg vil gå grundig gjennom anbefalingene og snarest mulig komme tilbake med en avgjørelse i saken. Jeg prioriterer denne saken høyt da den angår mange barn og familier. Adopsjoner til Norge må være trygge og i tråd med internasjonale forpliktelser og i hensyn til barns beste, sier Toppe til NTB.