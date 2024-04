Lønnsoppgjøret: Oppstart for tvungen mekling

Fellesforbundet har brutt den frivillige meklingen med Norsk Industri i frontfagsoppgjøret. I dag møtes partene hos Riksmekleren. Klarer de ikke å bli enige der, blir det storstreik fra 7. april. Fellesforbundet varsler at 14.301 arbeidere kan bli tatt ut i streik om meklingen ikke fører fram.

Sørgestund etter skoleskyting i Finland

I dag er det sørgestund etter skoleskytingen som fant sted tirsdag i Vanda i Finland. Ett barn ble drept og to andre alvorlig såret i hendelsen. En tolvåring er ifølge politiet pågrepet. Innenriksdepartementet i Finland har besluttet at det i dag sørgestund fra klokken 8 lokal tid fram til solnedgang.

Rettssak mot to banestormere på Ullevaal

I dag starter rettssaken mot en 29 år gammel kvinne og en 28 år gammel mann fra Stopp Oljeletinga. De fikk forelegg etter at de løp ut på banen på Ullevaal stadion i landskampen mellom Norge og Georgia 12. september i fjor. De har ikke vedtatt foreleggene.

Tre menn i retten etter knivstikking i Oslo

Tre menn må i dag møte i Oslo tingrett, tiltalt etter en knivstikkingsepisode på Vaterland i Oslo. Den ene av de tre er tiltalt for drapsforsøk, mens de to andre er tiltalt for vold. Rettssaken varer til og med 9. april.

Siste innspilling for Lindmo

Etter 12 år og 25 sesonger har Anne Lindmo besluttet å gi seg som talkshowvertinne. I dag er siste innspillingsdag – og programmet sendes fredag. Til høsten bytter hun ut pumps med turstøvler i nytt TV-program på NRK.

Utenriksministermøte i Nato

Natos utenriksministre skal ha et to dager langt møte i Brussel, blant annet for å markere alliansens 75-årsjubileum. Sverige deltar for første gang som medlemsland på et ministermøte.

Arsenal og Manchester City i aksjon

I kveld jakter både Arsenal og Manchester City nye poeng i Premier League. De to klubbene kjemper mot Liverpool om seriegullet. Martin Ødegaard og hans Arsenal tar imot Luton, mens Erling Braut Haaland og Manchester City får besøk av Aston Villa. Gjestene jakter på sin side en topp fire-plassering, som gir spill i mesterligaen neste sesong. I tillegg spilles oppgjøret mellom Brentford og Brighton.