Det skjer etter at nemnda for studentsaker enstemmig ifølge flere medier har vedtatt at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) jukset i sin masteroppgave fra 2021.

Vedtaket fra nemnda er ikke offentliggjort, men overfor NRK beskrives nemndas konklusjon som grundig og tydelig.

Sanner forteller til NTB at Høyre tar beslutningen til etterretning.

– Denne saken har nå tatt uforholdsmessig lang tid å få avklart. Spørsmålet om tillit til helseminister Kjerkol er det statsminister Støre som må ta stilling til, sier han.