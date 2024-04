– Jeg hadde et år ute på de gamle minesveiperne og var en del av befalet der, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Han var til sammen to år i militæret. Først rekruttskole i Marinen på Madla i Stavanger, så videre på sjøkrigsskolen og befalsskolen i Marinen på Haakonsvern i Bergen.

– Jeg syns det var en veldig, veldig flott tid. Jeg fikk møte mange nye mennesker og lærte veldig mye nytt. Jeg ble kystskipper. Det var en fin ting å ha med videre i livet. Jeg kom mange steder rundt om i landet og også ut av landet, sier Støre.

Kraftig satsing på Forsvaret

Fredag la regjeringen fram den nye langtidsplanen for Forsvaret, hvor de varsler en massiv opprustning de neste tolv årene. Totalt vil regjeringen bruke 600 milliarder kroner ekstra på Forsvaret i perioden, sammenlignet med fjorårets budsjett.

En viktig del av satsingen er flere reservister, flere ansatte og flere vernepliktige. Totalt skal antallet vernepliktige økes fra cirka 9000 til 13500.

– Jeg tror det kommer til å gi disse ungdommene en veldig flott læringstid, hvor de bidrar til landet og tar med seg en erfaring som de kommer til å nytte resten av livet, sier Støre.

Vedum hentet folk som skulket militæret

Da langtidsplanen ble lagt fram på kystvaktskipet KV Bjørnøya fredag, hadde Støre finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ved sin side. Også han stortrivdes i sin førstegangstjeneste.

– Jeg var militærpoliti. Først var jeg seks måneder på Sessvollmoen, og så var jeg seks måneder i tjeneste rett der borte på Akershus festning. Det jeg gjorde var å hente de som ikke ville møte i militæret, sier Vedum til NTB.

Han sier at han utførte jobben på en «høflig og hyggelig» måte.

– Jeg møtte både HV-faren, som ikke har så lyst å dra på HV-øvelse. Jeg måtte si «du må på HV-øvelse». Og så møtte jeg den unge gutten som ikke hadde møtt på sesjon og sa: «du må skrives inn». Det var veldig lærerikt, for jeg møtte en del av de folkene som kanskje var ganske langt fra å være i militæret, sier Vedum.

Gram: Bar tungt, åt lite og sov lite

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) beskriver sin tid i militæret som «tøff, men veldig bra».

– Jeg hadde rekruttskole hjemme på Steinkjer, faktisk. Deretter tjenestegjorde jeg i Garnisonen i Sør-Varanger det siste halve året mitt, etter hvert som grensejeger. Det var en fantastisk tid, sier Gram.

Han beskriver spesielt vinterøvelsene i Pasvik som tøffe.

– Vi gikk langt, bar tungt, åt lite og sov lite. Men i ettertid har jeg sett at selv de mest krevende opplevelsene har et positivitetens skjær over seg. Det er fint i Forsvaret, sier Gram.

Hyller verneplikten

Han var senere også i Heimevernet.

– Jeg tror de fleste som har vært i førstegangstjeneste, har med seg veldig mye positivt derfra. Vi skal ta på alvor at ikke alle kjenner på det samme, men for de aller fleste tror jeg det er en positiv opplevelse, sier forsvarsministeren.

Han er kjempeglad for at vi har beholdt den allmenne verneplikten i Norge, selv om langt ifra alle nå blir kalt inn.

– Det er en styrke vi har. Vi ser at en del andre land sliter med å få tak i folk, når de må ut å verve folk. De ser til Norge og ser at vernepliktssystemet har mange verdier med seg, sier han.