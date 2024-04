Oslo kommune opplyser til Avisa Oslo at planlagt vedlikeholdsarbeid i vannbehandlingsanlegget på Oset har betydd at de har måttet sette et reserveanlegg i drift.

Dette anlegget renser imidlertid vannet med en annen metode enn hovedanlegget.

Vannet blir derfor ikke like klart som vi er vant til, og noen kan komme til å kjenne lukt og smak på vannet. Noen kan også oppleve at de får svak brun farge på vann i springen, skriver kommunen.

Vannet fra reserveanlegget utgjør kun en mindre del av vannleveransen, så det aller meste av drikkevannet vil fortsatt komme fra det ordinære vannbehandlingsanlegget.

Det er ikke farlig å drikke vannet eller bruke det i matlaging, men om man har planlagt hvitvask søndag kan det være lurt å vurdere å vente.

– Utsett lys klesvask til vannet er klart igjen. Hvis du er uheldig og får brunfarge på klesvasken, anbefaler vi at du holder klærne våte til du får vasket dem i rent og klart vann. Tørker klærne kan de misfarges, lyder rådet fra kommunen.

Vedlikeholdsarbeidet begynte fredag, og vil pågå i omtrent to uker.