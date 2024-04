Mannen kjøpte aksjer 52 ganger i selskapet i fjor sommer, og Finanstilsynet har avdekket at handelen flyttet aksjekursen opp, skriver Finansavisen.

– Dine små aksjekjøp har vært egnet til å gi falske eller villedende signaler om tilbudet, etterspørselen eller kursen på Pryme, skriver tilsynet i et brev til småspareren.

Småspareren hevder det ikke var meningen å manipulere aksjekursen. Han sier at handlene skyldtes «kjedsomhet og moro».

Det er første gang at Finanstilsynet gir et gebyr for denne typen saker. I 2021 ble reglene endret slik at Finanstilsynet kan ilegge slike gebyrer. Tidligere måtte sakene til politiet.