I snitt kjører 2600 kjøretøyer gjennom tunnelen i Lærdal kommune hvert døgn.

Etter sommerferien skal tunnelen vedlikeholdes. Da blir det ferge på strekningen Lærdal-Mannheller-Fodnes-Lærdal fra klokken 22 til 5.30 neste morgen.

– Vi har forståelse for at det kan være krevende for trafikantene med veiarbeid. For å minimere ulempene legger vi arbeidene som har størst konsekvens, til natta, da det er minst trafikk, sier prosjektleder Sveinung Hovland i Statens vegvesen i en pressemelding.

Hovland forventer at arbeidet i tunnelen er ferdig høsten 2026.