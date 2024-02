Det er en økning på 20 prosent sammenlignet med gjennomsnittet de siste fire årene.

Påtaleavgjorte forhold blant unge under 18 år har økt med 28 prosent på ett år, fra 2022 til 2023. Barn under 15 år står for 36 prosent av forholdene.

– Dette er veldig, veldig alvorlig, sier Kjersti Toppe (Sp) til Aftenposten etter et møte med Politidirektøren, Barneombudet, representanter fra barnevernet og andre for å få innspill til å stoppe utviklingen.

Hun innrømmer at utviklingen i Norge er så alvorlig at hun sover litt dårligere om natten. Særlig når hun tenker på de få «verstingene» som faller mellom alle stoler. Det er snakk om ca. 200 barn som er svært farlige for seg selv og andre.

– De sover jeg ikke om natten for, sier Toppe.

På møtet fikk hun blant annet innspill om at lovverket bør styrkes. Og at forebygging må både styrkes og bli bedre definert.

– Vi må avlive myten om at vi i Norge er veldig gode på forebygging. Det er vi ikke, sier barneombud Inga Bejer Engh.