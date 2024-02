I et følelsesladd innlegg i avisen Dagens Perspektiv skriver Jagland fredag om den fallende oppslutningen og respekten for FN-pakten. Han ramser opp hvordan store land har valgt å gå til militær angrepskrig uten å ha forankring i Sikkerhetsrådet, og med en argumentasjon om at motparten bærer all skyld.

Den erfarne utenrikspolitikeren mener at et folkelig opprør av små og mellomstore nasjoner kan utløse nødvendige endringer. Som eksempel trekker Jagland fram hvordan et tilsvarende opprør på 1960-tallet resulterte i ikkespredningsavtalen for atomvåpen.

– Denne gangen kan kanskje et opprør lede til at det blant annet innføres i FN-pakten at et land som har startet en angrepskrig, ikke kan bli valgt inn i Sikkerhetsrådet så lenge vedkommende statssjef som var ansvarlig, sitter ved makten, skriver Jagland.

Han nevner USAs angrep på Irak i 2003 og Natos intervensjon i Libya i 2011, som begge skjedde uten forankring i Sikkerhetsrådet.

– I 2022 presenterte Russlands president, Vladimir Putin, en blank løgn, skriver Jagland om da Russland sa de ville komme nynazister fra Ukraina i forkjøpet da de ba om autorisasjon fra Sikkerhetsrådet. Det fikk Putin ikke.

– Russland startet likevel en fullskala invasjon – det mest alvorlige brudd på FN-pakten man kan tenke seg (artikkel 2, forbudet mot angrepskrig), skriver Jagland videre.

Han nevner også hvordan Israel har unnlatt å gjennomføre Sikkerhetsrådets vedtak om full tilbaketrekking fra okkuperte områder, slik landet har forpliktet seg til etter en enstemmig resolusjon.