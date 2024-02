Fremskrittspartiet reagerer på at Oslo Børs-noterte Scana har solgt brønnkontrollutstyr til Russland, slik Dagens Næringsliv skrev mandag. Kjøperen er et russisk oljeserviceselskap som ikke er under sanksjoner, men ifølge kilder er sluttbrukeren den statskontrollerte giganten Gazprom – som er på EUs og Norges sanksjonsliste.

– Dette bør ikke skje. Uavhengig av hva utstyret brukes til, eller om salget går via mellomselskaper, så er slike salg medvirkende til å opprettholde aktivitet som en ønsker sanksjoner på, sier energipolitisk talsmann i Frp Terje Halleland til avisen.

Han har sendt skriftlig spørsmål der han krever svar fra utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

«Mener statsråden at det er innenfor å gjennomføre denne type salg, når sluttkunden er et selskap som Norge har inngått avtale med skal sanksjoneres, og når dette er utstyr som kan realisere forsvarlig brønnboring offshore?» spør Halleland.

Scana sier de har hatt inngående dialog med Utenriksdepartementet og forholdt seg til gjeldende sanksjoner og eksportrestriksjoner.