– Dette er et tilskudd som går til kommunene for å utvikle den kommunale boligpolitikken. Det retter seg mot tre ulike tiltak. Det ene er tiltak til boligsosiale tiltak, det andre er tilskudd til boligtiltak i distriktene og det tredje er tilskudd til leieboerorganisasjoner, sier Bjørnar Skjæran (Ap) til NRK.

I fjor innførte regjeringen en ordning for boligbygging og for byggenæringen i distriktene. Husbanken tok da imot 40 søknader, der 14 av de til sammen fikk 8,5 millioner kroner.

– De mest utpregede distriktskommunene vi har, kan søke. For Nordland treffer det hele 35 av de 41 kommunene og er et godt verktøy for å styrke boligbyggingen i disse kommunene, sier Skjæran.