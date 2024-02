Nettselskapet Elinett opplyser at alle deres cirka 32.800 kunder var uten strøm fra klokken 0.10. En times tid senere hadde de fleste kundene fått tilbake strømmen.

– Statnetts forsyning til vårt område har falt ut, varslet nettselskapet. De la til at det ble jobbet for fullt sammen med Statnett for å rette feilen.

Avdelingsleder Even Blakstad i Elinett sier til Romsdals Budstikke at strømbruddet var stort.

– Dette er det største utfallet vårt selskap har opplevd i nyere tid. Vi har ikke opplevd før at alt faller ut samtidig. Jeg forstår godt at folk blir bekymret, sier Blakstad.

Lokalavisa skriver at det fortsatt kan blinke i lysene hos noen.

Politiet i Møre og Romsdal opplyste at de har fått flere meldinger om strømbruddet.

– Vi har også fått informasjon fra Vegtrafikksentralen om at de har mistet kommunikasjon med en del overvåking, så det kan se ut til å være et forholdsvis omfattende strømbrudd, sier operasjonsleder Leif Arne Mork til VG.

Elinett leverer strøm til folk i kommunene Aukra, Gjemnes, Hustadvika og Molde.