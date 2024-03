Flyselskapet oppdaget det manglende panelet først etter at flyet var parkert. Det landet trygt og fullførte flyturen som planlagt.

– Vi kommer til å gjøre en grundig gjennomgang av flyet og gjøre alle nødvendige reparasjoner før det tas tilbake til tjeneste, skriver United Airlines i en uttalelse. Selskapet legger til at det vil undersøke årsaken til hvordan skaden oppsto.

Både Norwegian og SAS bruker 737-800-fly.

Det amerikanske justisdepartementet har startet en kriminaletterforskning mot Boeing etter at deler av et Alaska Airlines-fly falt av i januar i år.

Den gang løsnet et dørpanel på et flunkende nytt Alaska Airlines-fly i 16.000 fots høyde, og 737 Max 9-flyet måtte nødlande mens passasjerene stirret ut av et gapende hull i flysiden. Undersøkelser har avdekket en rekke tilfeller av bolter som skulle feste panelene, var løse.