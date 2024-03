Det bekrefter mannens forsvarer, advokat Sulman M. Hussain til VG.

Drapet skjedde i en boligblokk i Agmund Bolts vei på Teisen i Oslo sent på kvelden 1. juni i år. 36-åringen ble pågrepet i leiligheten der drapet skjedde.

De to bodde vegg i vegg og hadde snakket sammen for første gang bare noen dager tidligere.

– Jeg trenger behandling, uttalte 36-åringen i retten og la til at han har samtykket til tvungent psykisk helsevern for å bli ivaretatt, skriver VG.

Han skal ha stukket Hansen minst to ganger, og hun døde på stedet.

Tiltalte forklarte seg i retten om vrangforestillingene i tiden før drapsnatten. Han trodde lederen for en kriminell MC-klubb befant seg i naboleiligheten og ville drepe ham – i selvforsvar – for å unngå at han selv ble drept.