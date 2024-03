Aftenposten skriver at de har fått opplysningen fra «tre uavhengige kilder.» VG skriver også at de har opplysninger om dette.

Også NTB har opplysninger om at Huitfeldt blir ambassadør, men har ingen opplysninger om dato. Flere medier meldte at dette ville skje 1. mars, men da kom det ingen utnevnelse.

Huitfeldt vil da fratre som stortingsrepresentant. 54-åringen etterfølger i så fall sin navnesøster Anniken Ramberg Krutnes.

Posten i Washington D.C. regnes internt i UD som den gjeveste ambassadørposten man kan oppnå, og det har ikke vært ukontroversielt at en tidligere politiker uten erfaring fra diplomatiet har vært ryktet til posten.

Huitfeldt måtte gå av som utenriksminister i oktober etter at ektemannen hadde handlet aksjer i flere børsnoterte selskaper mens hun var utenriksminister. Da hadde hun sittet i posten i drøyt to år. Stortinget ga Huitfeldt kritikk for dette forholdet etter innstilling fra kontrollkomiteen.