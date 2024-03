Burddet skjedde klokken 8 fredag, skriver Fellesforbundet i en pressemelding.

Fellesforbundet med forhandlingsleder Christian Justnes i spissen, gikk til tarifforhandlingene med tre hovedkrav: Økt kjøpekraft for våre medlemmer, en etter- og videreutdanningsreform og forutsigbar arbeids- og reisetid.

Justnes konstaterer at det ikke var mulig å komme til enighet med NHO Byggenæringen.

– Vi er trygge på rettferdigheten i våre krav og at de vil bidra til å dra bransjen i riktig retning. Vi har hatt gode diskusjoner, men der vi ønsker forutsigbarhet for arbeidstid og fritid, er svaret fra motparten økt fleksibilitet. Avstanden her var rett og slett for stor til at vi klarte å oppnå tilstrekkelig fremdrift i forhandlingene.

Nå som bruddet er et faktum, vil det bli mekling om tariffavtalen.

– Nå trenger vi Riksmeklerens hjelp til å komme videre, og det ser vi frem til, sier Justnes.

Fellesoverenskomsten for byggfag er den største tariffavtalen for ansatte i byggenæringen, og omfatter mer enn 18.000 av Fellesforbundets medlemmer.