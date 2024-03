Fem kilder med kjennskap til saken sier til Reuters at SpaceXs underselskap Starshield i 2021 inngikk en hemmelig kontrakt med den amerikanske etterretningstjenesten National Reconnaissance Office (NRO). Det er en sikkerhetstjeneste som administrerer og kontrollerer overvåkingssatellitter.

Kontrakten skal ha en verdi på 1,8 milliarder dollar.

Dersom opplysningene stemmer, viser det omfanget av SpaceXs involvering i amerikansk etterretning og militærprosjekter, skriver Reuters.

Det viser også i hvor stor grad at Pentagon satser på omfattende satellittsystemer som skal gå i bane nær jorden for å støtte bakkestyrker, ifølge Reuters.

Kildene sier til nyhetsbyrået at dersom prosjektet blir vellykket, vil satellittprogrammet bidra til at amerikanske myndigheter og militæret i langt raskere grad kan oppdage potensielle mål over nesten hele jordkloden.

Verken SpaceX eller det amerikanske forsvarsdepartementet har villet kommentere opplysningene.

Fredag skrev avisen The Wall Street Journal at Starship hadde inngått en hemmelig kontrakt på 1,8 milliarder dollar med en ikke navngitt amerikansk etterretningstjeneste.