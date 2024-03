– Denne ordningen har som mål å rydde opp i et stort forsøplingsproblem. Da er det leit at noen utnytter systemet på denne måten, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Ordningen for vrakpant gir et tilskudd på 1000 kroner til de som leverer inn sine kasserte fritidsbåter til et godkjent avfallsmottak. Ordningen har vært i bruk siden 2017 og har bidratt til å samle inn og behandle over 50.000 båter.

De siste månedene har Miljødirektoratet avdekket at noen har utnyttet dette systemet ved å sende inn falske søknadsskjemaer. Dermed har de gått til anmeldelser, og sakene etterforskes nå av politiet.

Tidligere har to personer fått fengselsstraff og har blitt dømt til å betale erstatning til Miljødirektoratet for misbruk av vrakpantordningen.