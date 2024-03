Det er tilstrekkelig energikapasitet i dag, men det er nødvendig å sikre økt reservekapasitet. På bakgrunn av dette har Sysselmesteren anmodet om bistand for raskt å kunne styrke reserveenergiforsyningen, skriver Sysselmesteren i en pressemelding.

Sysselmesteren skriver videre at det er snakk om et sivilt oppdrag for Forsvaret, som er den instansen som kan levere kompatible aggregater raskest til Svalbard.