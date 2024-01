Dermed får fem Frp-representanter, ledet av Dagfinn Henrik Olsen, gjennomslag for sitt representantforslag.

– For dem som ordningen gjelder, er det viktig å få det på plass fortest mulig, sier Olsen til NTB.

Personer med varige funksjonsnedsettelser kan søke om støtte fra Nav til å kjøpe en spesialtilpasset bil. Saksbehandlingstiden har imidlertid økt kraftig de siste årene – fra 15,3 måneder i 2020 til 19,5 måneder, skriver representantene i bakgrunnen for forslaget. Dermed må rullestolbrukere og andre beregne mer enn halvannet år fra de søker om støtte til de får det.

Må bruke ambulanse til legetime

Pandemien og krigen i Ukraina har fått deler av skylda for forsinkelsen – ettersom den har ført til problemer i globale leverandørkjeder, slik at bilfabrikanter ikke får delene de trenger. Det mener ikke forslagsstillerne er en god nok forklaring.

– I april meldte Nav om hele 240 bestilte biler som ikke er levert til ombygger. Flere av bestillingene går helt tilbake til 2021, bemerker Olsen og de andre.

Ifølge forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund opplever flere også at bilen først blir bestilt etter at støtten er innvilget – noe som i perioder har hørt til enda flere forsinkelser.

– Det er noen som har måttet bruke ambulanse for å transportere sine alvorlig syke barn til en vanlig legetime, sier hun til NTB.

Får støtte fra Brenna

En del av dem som har stått i køen, har ikke transportmuligheter i mellomtiden.

– Da får man ikke vært i jobb, ta utdanning, deltatt i aktiviteter, handlet eller tatt med seg familie. Dette er høyt prioritert hos oss, sier Brandvik.

Regjeringspartiene støtter deler av forslaget – men ikke et krav om at det kommer forslag til hvordan redusere saksbehandlingstiden senest før revidert nasjonalbudsjett legges fram. Resten av Stortinget stemte for hele forslaget.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) har i et svar til Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget uttalt at hun vil be Nav om å utrede om det går an å forhåndsbestille biler, heller enn å bestille først når vedtaket om bilstøtte er gjort.

– Arbeidet med utredningen vil ha høy prioritet i departementet hos meg, og jeg vil komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2025, sa hun i Stortinget torsdag.