Viktor Hovland på delt andreplass

Golfstjernen Viktor Hovland er i storform i første turnering i 2024. Han gikk første runde av PGA-turneringen på Hawaii åtte slag under par, etter å ha levert ni birdier.

Det holder til delt andreplass, ett slag bak ledende Sahith Theegala. Turneringen fortsetter fredag.

– Fortsatt 136 gisler i Gaza

Det er fortsatt 136 israelske gisler på Gazastripen, ifølge den israelske hæren (IDF). Israelske medier melder at 23 av de 136 bortførte allerede er døde. Det er ikke klart hvordan de døde eller om det skjedde 7. oktober eller senere.

Ti land når Nato-mål

Ti Nato-land i Europa oppfyller alliansens mål om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar, iføelg en rapport fra det tyske Ifo-instutttet. I tillegg til Storbritannia er det stort sett snakk om land langs Natos yttergrense i øst: nykommeren Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Ungarn, Romania og Hellas.

Norge har i statsbudsjettet for 2024 satt av 90,8 milliarder kroner til forsvarsbudsjettet – noe som utgjør 1,8 prosent av anslått BNP.

Strømmen blir dyrere i 2024 når nettleia gjør et byks

Flere store selskaper varsler prishopp for nettleia i 2024. Det betyr at strømregningen din blir høyere. Nettleia – avgiften du betaler for å bruke strømettet – økte med over 20 prosent i fjor. Nå har enkelte aktører skrudd opp nettleia med 15-20 prosent fra nyttår, mens flere sier det er sannsynlig med prisoppgang, melder Klassekampen.

«Barbenheimer» leder Golden Globe-kampen

To av fjorårets største filmer – «Barbie» og «Oppenheimer» – har fått flest nominasjoner til årets Golden Globe-priser, som deles ut søndag. Med ni nominasjoner ligger «Barbie» et lite hode foran «Oppenheimer» som har åtte.

I tillegg er «Killers of the Flower Moon» og «Poor Things» nominert i sju kategorier, mens «Past Lives» kjemper om opptil fem priser.

Wild-krisen forverret uten Zuccarello på isen

Minnesota Wilds krisesesong i NHL blir stadig verre. Torsdag tapte laget for fjerde gang på rad, mens Mats Zuccarello fortsatt var ute med skade.

Nordmannen var tilbake på trening tidligere i uka. Han er sårt savnet. Zuccarello er den nest beste Wild-spilleren på poengstatistikken denne sesongen. Torsdag ble det tap på hjemmeis da Tampa Bay Lightning vant 4–1.