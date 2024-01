Frustrasjonen til familien kommer fram etter beslutningen om å gi letemannskapene fri fram til helgen.

– Familien er frustrert over at det ikke er gjort mer for å skaffe flere mannskaper, sier bistandsadvokat for familien til den savnede kvinnen, Ellen Holager Andenæs til NRK.

Til TV 2 forteller hun at familien føler de må gjøre jobben selv.

– De pårørende er veldig kritiske til politiets håndtering av søket. De føler det er de som står ansvarlige for å skaffe folk.

Flere av studentene ved Politihøgskolen som har lokaler i Stavern, har sagt seg villige til å delta i søket etter kvinnen, noe politiet har takket nei til.

Innsatsleder i Sørøst politidistrikt, Marius Dale, sier studentene gjerne må delta frivillig, men at de ikke kan være med i politiets søk.

– De studentene er ikke noe mer egnet enn noen andre. De har ikke noen spesiell kompetanse i å utføre søk eller redning. Samtidig har vi ingen beordringsmyndighet til å ta studentene ut av undervisning, forteller Dale til kanalen.

Politiet har tidligere onsdag sagt at letemannskapet skal få en pause fram til helgen, inntil da skal politiet ved hjelp av dykkere søke i vannkanten i Stavern sentrum.