Alle nødetatene dro til stedet etter at det kom melding om brannalarm og mye røyk fra en leilighet i andre etasje i en boligblokk.

– En person er hentet ut fra røyken, bevisstløs, men puster, skriver Øst politidistrikt på X/Twitter. Vedkommende blir sjekket av ambulansepersonale på stedet.

I en oppdatering klokken 2.44 skriver politiet at brannmannskapene har kontroll og driver med utluftning av leiligheten, som beskrives som en «veldig røykfull leilighet».

To personer har trolig blitt eksponert for røyk over noe tid og kjøres til sykehus for sjekk. Ingen andre leiligheter på stedet skal ha blitt påvirket av hendelsen, skriver de. Årsaken til røyken skal være et smeltet kjøkkenredskap som lå på en kokeplate.

Politiet fikk melding om brannen klokken 2.03 natt til lørdag.