Støre var en av de svært få i salen som rakk opp hånden da programleder Siri Lill Mannes spurte hvem som fortsatt trodde på målet som ble satt i Parisavtalen i 2015: Å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Han viser blant annet til at analyseselskapet Rystad Energy sier det ligger an til positive overraskelser på det teknologiske feltet, og at fornybar energi stadig vekk blir mer effektivt satt opp mot fossile brensler.

Statsministeren forsvarte at Norge fortsetter å utvinne olje og gass. Samtidig demonstrerte organisasjonen Extinction Rebellion utenfor med krav om umiddelbar stans, før de ble fjernet av politiet.

– Vi er ikke en oljenasjon, vi er en energinasjon. Man gjør ikke et skifte ved å stenge en dør og åpne den andre, det er en overgang, sier Støre.

I tillegg pekte han på at norsk gass har bidratt til at Europa kan begrense importen fra Russland.

Og for Europas del har Støre merket seg en endring siden han ble statsminister høsten 2021.

– Det er en stor endring i holdningen til karbonfangst. Før kjempet EU mot denne teknologien, nå er det en del av strategien deres, sier statsministeren.