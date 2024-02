Fordi vi alle lever lenger enn før, må vi også jobbe lenger, mener regjeringen. De vil at pensjonsalderen skal øke med cirka ett år per tiår – en endring som skal gjelde fra og med 1964-kullet.

For at regjeringen skal få LOs støtte til å øke pensjonsalderen, har LO kommet med to betingelser.

– Vi gir ingen blankofullmakt inn i evigheten, sier andre nestleder Steinar Krogstad i LO til FriFagbevegelse.

Tirsdag uttalte de følgende betingelse:

«Etter ti år må hele pensjonsreformen evalueres, og dersom evalueringen ikke viser de resultatene LO ønsker, vil Norges største arbeidstakerorganisasjon sette foten ned».

Tidligere har LO uttalt at de gir sin støtte til heving av pensjonsalderen dersom det innføres en såkalt sliterordning for dem som ikke kan jobbe lenger fordi de ikke har helse til det.

Nedre aldersgrense for å ta ut alderspensjon er i dag 62 år.