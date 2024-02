– Hun har det tungt og erkjenner ikke straffskyld, skriver kvinnens forsvarer, advokat Jens Bernhard Herstad, i en tekstmelding til TV 2 og VG i 18-tiden lørdag kveld. Han legger til at det pågår politiavhør av kvinnen.

De involverte er ektefeller, men har ikke bostedsadresse i Finnmark og er tidligere ikke kjent for politiet lokalt, opplyste Finnmark politidistrikt i en pressemelding tidligere på dagen. Kvinne er siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

Det var litt før klokken 21 fredag kveld at politiet ble varslet om hendelsen av helsepersonell på stedet. På adressen ble det funnet en skadd mann. Han var ved bevissthet da han ble sendt til sykehuset i Hammerfest, men døde senere på natten som følge av skadene.

– Den avdøde vil bli sendt til obduksjon, opplyser avsnittsleder for taktisk etterforskning Torstein Pettersen i pressemeldingen.

Den siktede kvinnen er i samme alder som offeret. Hun har gitt en innledende forklaring til politiet, men Pettersen vil ikke gå inn på hva hun har forklart.

Han opplyser til Dagbladet at den siktede tidligere er dømt for vold mot ektemannen. VG skriver at hun i desember 2022 ble dømt for å ha knivstukket mannen, men den gang ble han ikke livstruende skadd.

Kvinnen hevdet hun handlet i nødverge, men ble dømt til fengsel i 90 dager.