– Han har vært på legevakt for undersøkelser og ble sendt videre til sykehuset i Tønsberg for ytterligere undersøkelser. Politiet har ikke oversikt over skader han ble påført. Politiet har per nå ikke oversikt over årsaken til hendelsen, sak opprettes for videre etterforskning, skriver Sørøst politidistrikt på X, tidligere Twitter.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 18.10.

– Politiet har ikke fått snakket med mannen ennå. Han vil bil kontaktet av politiet på et senere tidspunkt for å få en nærmere forklaring, skriver politiet.