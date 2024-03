– Jeg synes det er absurd at vi som forsvarte menneskerettighetene våre, blir straffet, mens de som bryter dem, ikke får straff, sier Mihkkal Robertabártni Hætta (23) til NTB.

Han er blant de 18 aksjonistene som skal møte i Oslo tingrett mandag.

Da det hadde gått 500 dager siden høyesterettsdommen om vindkraftverkene på Fosen, tok Hætta og flere andre aktivister seg inn i lobbyen til Olje- og energidepartementet i Oslo, der de oppholdt seg i nesten fire døgn.

Andre aksjonister plasserte seg ved inngangen til Finansdepartementet, og noen dager senere også ved Keysers gate 6 i regjeringskvartalet.

Flere av aksjonistene ble ilagt forelegg på mellom 3000 og 5000 kroner for ikke å ha etterkommet politiets pålegg om å forlate aksjonsstedene. 18 av aktivistene har nektet å betale, og dermed må de møte i retten mandag.

Kampen om menneskerettighetene

– Det er fordi vi kjempet for menneskerettighetene våre der inne. Og for rettsstaten Norge, til en viss grad. Jeg synes det er veldig rart at vi skal bli straffet på grunn av det, sier Hætta om beslutningen om å ikke vedta boten.

Til daglig er Hætta kunstner og reindriftssame, men for mange ble han i tillegg en profilert skikkelse under fjorårets Fosen-aksjoner. I fem uker bodde han i en lavvo utenfor Stortinget, i protest mot at regjeringen ennå ikke hadde kommet fram til en løsning.

Han forteller at aksjonen til tider føltes håpløs, og at aksjonistene ikke følte de hadde noe annet valg.

18. desember i fjor kom nyheten om at meklingen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen vind endte i en minnelig avtale mellom partene, og onsdag ble det kjent at også Nord-Fosen siida og Roan Vind var blitt enige om en avtale.

– Saken er et bevis på at det er ulikheter i maktbalansen når det kommer til saker som involverer inngrep i samiske landområder. Den er også et bevis på at det er nødvendig med systematiske endringer for å ikke la noe lignende skje igjen, sier Hætta.

Skal ikke lide økonomisk

– Det er flaut at aksjonistene, som faktisk fikk til endring, er de som nå risikerer straff og ikke myndighetene, sier Gytis Blaževičius, leder i Natur og Ungdom.

Ifølge ham er organisasjonen forberedt på å bistå aksjonistene økonomisk dersom det skulle bli nødvendig.

– Vi bruker ikke egne midler til å dekke bøter, men har samlet inn penger gjennom diverse aksjoner. Folk skal ikke lide økonomisk av å forsvare menneskerettigheter i Norge, sier han.

– Vi kommer til å ha tilstedeværelse i Oslo og planlegger både arrangementer og støttekonserter. Det blir nok en god, gammeldags demonstrasjon også, legger han til.

Grunnlovens rammer

– Samiske organisasjoner og institusjoner varsler om en økende tillitskrise mellom samiske miljøer og myndighetene som springer ut fra Fosen-saken, skriver Amnesty i et skriftlig innlegg til Oslo tingrett i saken mot Fosen-aksjonistene.

I innlegget legger de til at aksjoner og sivil ulydighet kan være legitime virkemidler når mekanismene eller organene som skal sikre rettssystemets integritet, svikter.

Advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Anne Marie Gulichsen i Elden Advokatfirma skal forsvare de 20 ungdommene i Oslo tingrett mandag.

– Å straffe de samiske ungdommene og deres støttespillere vil være nok et brudd på deres menneskerettigheter – brudd på deres ytrings- og demonstrasjonsfrihet, sa Halvorsen i en pressemelding tidligere i år.

Ifølge advokaten blir rettssaken en mulighet for å få avklart hvilke rammer Grunnloven og menneskerettighetene gir norske borgere til å protestere mot myndighetene.

– Lovligheten og nødvendigheten av politiets inngrep mot demonstrasjonen vil også være et tema, la han til.