Arbeidsgruppen som ble lagt ned for å utrede akuttberedskapen i Helse nord, la tirsdag fram flere forslag til endringer i sykehusene i Nord-Norge.

Det ble blant annet anbefalt å legge ned akuttsykehuset i Lofoten og gjøre det til et distriktsmedisinsk senter, samt å kutte fra to til ett sykehus på Helgeland. Samtidig skal akuttberedskapen ved sykehuset i Narvik flyttes til sykehuset i Harstad.

Frp varsler at de kommer til å fremme et forslag der Stortinget ber regjeringen stoppe hele prosessen.

– Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) må lytte til den samstemte kritikken fra lokalbefolkningen, ansatte og lokale politikere. De frykter for landsdelens fremtid og pasientsikkerheten, sier helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud i Frp.

Det er helseministeren som i fjor ga Helse nord i oppdrag å sette i gang en omstrukturering av sykehusene i Nord-Norge. En endelig plan skal etter planen vedtas i april 2024.

Støtte fra Rødt

Frp får gehør fra Rødt, som sier at de vil støtte det varslede forslaget om å stanse prosessen.

– Sykehusene våre må formes etter behovet i befolkningen, samfunnshensyn og fagfolkenes vurderinger, ikke etter helseforetakene sin jakt på grønne budsjett-tall, sier Rødt-politiker Seher Aydar, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

SV vil derimot fremme et forslag som skal sørge for at «sentrale og større» endringer i sykehusforvaltningen i Helse nord, skal behandles i Stortinget.

– Sykehustilbudet til en hel landsdel kan ikke behandles så lettvint som vi gjør nå. En sak av slike dimensjoner må besluttes politisk, i Stortinget, sier stortingsrepresentant Marian Hussein i SV.

Det er KrF-leder Olaug Bollestad enig i.

– En så stor endring må Stortinget få ta stilling til. Dette vil jeg kreve at behandles her, og ikke i en semi-åpen prosess i et styre, sier hun.

Regjeringsparti reagerer

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i regjeringspartiet Sp reagerer sterkt på forslagene.

– Vi mener det er uklokt å legge ned sykehuset i Lofoten, gjøre om Narvik og legge ned akuttsykehustilbudet på Helgeland. Senterpartiet vil opprettholde akuttfunksjoner og fødetilbudet i hele landsdelen, sier hun til VG.

Arnstad sier videre at Senterpartiet ikke vil være med på en sentralisering av sykehustilbudet i Nord-Norge.

Høyre mener det nå er full forvirring om hva regjeringspartiene mener om fremtidens helsetjenester i nord, når et parti som sitter i regjering, går ut mot forslagene.

– Når fem arbeidsgrupper i dag leverte på et arbeid regjeringen har bedt dem om å gjøre, går et av regjeringspartiene ut og nærmest avlyser arbeidet. Høyre forventer at helseministeren avklarer om Helse nord skal fortsette prosessen regjeringen selv har satt i gang, sier leder Tone Wilhelmsen Trøen i Stortingets helse- og omsorgskomité.