– Fra 18. januar og inntil videre stenger Follobanens ene tunnelløp for ekstra visitasjoner i perioder. Dette på grunn av isdannelser. Fra klokken 6.30 til 21.30 har vi behov for å sjekke tunnelløpet hver tredje time. Etter 21.30 vil det bli utvidet stenging for vedlikehold og visitasjoner, skriver Bane Nor på sine nettsider torsdag kveld.

Arbeidet fører til at følgende toglinjer påvirkes: Oslo S-Ski, Follobanen, Stabekk-Moss, Østfoldbanen vestre linje, Oslo S-Halden- (Göteborg), Østfoldbanen vestre linje og Oslo S-Rakkestad, Østfoldbanen østre linje.