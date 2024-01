Helgen fra 5. til 7. januar var «helt ekstrem», ifølge ett selskap.

– Vaktsentralen mottok fem ganger så mange henvendelser som på en gjennomsnittlig vinterlørdag, forteller skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.

Starthjelp og fastkjøringer var aller største problem for bilistene. Nå gir overgang til mildvær stor fare for bilskader, advarer forsikringsselskapet.

Meteorologene har sendt ut farevarsel for is søndag for deler av Agder og Østlandet. I tillegg er det sendt ut gule farevarsler for store deler av Sør-Norge i helgen.

– Er du i tvil om det er lurt å kjøre, bør du la bilen stå. Vi får alltid mange bilskader på dager med underkjølt regn, advarer skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.