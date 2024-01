Det var mandag 30. januar i fjor at en utenlandsk mann i 30-årene falt over bord fra et fiskefartøy på et fiskefelt i Barentshavet. En redningsaksjon ble satt i gang, men ble avsluttet da det ble ansett som urealistisk at fiskeren skal ha overlevd.

Havarikommisjonen har gått gjennom hendelsen for å se hvorfor det gikk galt. Det var ingen fysiske barrierer som forhindret fall over bord bakerst i fartøyet, ifølge kommisjonen. De mener dagens rammebetingelser for snøkrabbefangst er for dårlige.

– Snøkrabbeflåten konkurrerte om å ta størst mulig andel av den totale kvoten raskest mulig. Konkurransedrevet fiskeri med dagens rammebetingelser kan ha bidratt til økt risiko i arbeidet, heter det.

Kommisjonen har anbefalt rederiet om å forbedre sikkerheten på sine skip.