– Tallene viser hvor viktig det er å ta sin egen digitale sikkerhet på alvor. Er du på nett, er du også utsatt. De som driver med denne type nettkriminalitet, er godt organiserte kriminelle nettverk som har kompetanse og ressurser til å gjennomføre sofistikerte angrep i stor skala. Uten nødvendig ekspertise og teknologi er det vanskelig å beskytte seg selv, sier administrerende direktør Birgitte Engebretsen i Telenor Norge.

Hvert kvartal deler Telenor sikkerhetsstatistikk og innsikt fra sitt sikkerhetsmiljø.

Statistikken for fjerde kvartal viser med all tydelighet at årets siste måneder er høysesong for nettkriminalitet og svindel. Selskapet skriver at deres sikkerhetsfiltre sørget for 293 millioner blokkeringer på nett. Dette er en økning på nesten 30 prosent sammenlignet med kvartalet før.