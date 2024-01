Saken bunner i en klage fra det amerikanske selskapet Masimo som produserer medisinsk utstyr og som anklager Apple for brudd på patentrettigheter. Ifølge Masimo har Apple lokket til seg ansatte fra dem for deretter å stjele teknologi selskapet tidligere har utviklet for å måle oksygennivået i blodet.

Det var i slutten av desember at Apple først fikk forbud etter at USAs president Joe Bidens administrasjon valgte å ikke omgjøre beslutningen fra U.S. International Trade Commissions (ITC). Apple klagde på sin side inn avgjørelsen, som ble midlertidig opphevet på tampen av fjoråret.

Nå ber en føderal ankedomstol Apple om å stanse alt salg frem til saken er endelig avgjort i rettssystemet. Det kan ta opptil et år eller mer før en rettskraftig dom foreligger.

Apple produserer mesteparten av sine produkter i utlandet, hovedsaklig i Kina. Nyhetsbyrået AFP viser til meldinger om at Apple nå vurderer å fjerne den omstridte teknologien fra de nye smartklokke-modellene.