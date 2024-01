Bergensavisen skriver at det kan få rettslige etterspill etter at No Mad Nightclub måtte stenge. Kommunen slo fast at andre etasje i bygget, der det hadde vært dansing til langt på natt, kun var godkjent som kirkelige lokaler.

Risti beskylder huseier Vestenfjeldske Eiendom for å ha lurt ham og leid ut et lokale de visste ikke kunne brukes som nattklubb.

– Vi finner oss ikke i å bli behandlet på en så useriøs måte, sier Risti til Bergensavisen.

I et ferskt brev fra Bergen kommune får huseieren klar beskjed om at danselokalet kun kan brukes til kirkelig aktivitet. Risti mener de kan dokumentere at huseieren var klar over det.

– Vi har stolt på utleier og lagt til grunn at vi leier av en tilsynelatende seriøs eiendomsbesitter. Vestenfjeldske var videre ansvarlig for å omsøke at bygget var i samsvar med inngått leieavtale, sier han.

Administrerende direktør Håvard Fjæreide i Vestenfjeldske Eiendom sier han ikke har oversikt over hvilke vurderinger som ble gjort av den forrige ledelsen. Han sier selskapet i samråd med kommunen skal følge opp saken videre.