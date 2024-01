Uværsdag i Nord-Norge

Det er varslet skikkelig uvær i Nord-Norge. Det har ført til at flere skoler holder stengt, mens flytrafikken er hardt rammet. Widerøe har innstilt alle sine flyvninger nord for Trondheim tidlig på dagen. Hurtigruten er også forberedt på værproblemer.

Arctic Frontiers i Tromsø åpner

Norske og internasjonale forskere, politikere og profiler er blant foredragsholderne når konferansen Arctic Frontiers arrangeres i Tromsø fra mandag til torsdag denne uka. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og sametingets president Silje Karine Muotka er blant deltakerne. Støre holder sin tale tirsdag.

Resultater fra Elevundersøkelsen for videregående skole

Utdanningsdirektoratet legger mandag fram resultatene fra Elevundersøkelsen for de videregående skolene. Elevundersøkelsen for grunnskolen ble lagt fram i forrige uke, og den viste en klar økning i antallet elever som blir mobbet.

Mehl og Brenna orienterer om Ukraina-flyktninger

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) skal holde en pressekonferanse mandag klokka 13.30 der de vil orientere om situasjonen for fordrevne fra Ukraina. Invitasjonen kommer bare noen dager etter at det ble klart at Norge i fjor tok imot 36.400 flyktninger fra krigen i Ukraina.

Ukrainas utenriksminister får besøk av sin ungarske kollega

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba tar imot Ungarns utenriksminister Peter Szijjarto. Møtet finner sted i Uzjhorod vest i landet, ikke langt fra den ungarske grensen. Formålet med møtet er å forberede et mulig møte mellom den ungarske statsministeren Viktor Orban og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Irans utenriksminister reiser til Pakistan

Irans utenriksminister Hossein Amir Abdollahian besøker Pakistan. Besøket skjer idet landene forsøker å roe situasjonen etter den siste tidens gjensidige angrep.

Åttedelsfinaler i Afrikamesterskapet

To av åttedelsfinalene i Afrikamesterskapet i fotball for menn i Elfenbenskysten spilles mandag. Kapp Verde møter Mauritania i Abidjan klokken 18, mens Senegal møter vertsnasjonen Elfenbenskysten i Yamoussoukro klokken 21.