En kvinne i 40-årene er siktet i saken, og hun ble fredag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Saken dreier seg om en mann som ble meldt savnet 12. januar.

Politiets krimteknikere har de siste dagene gjort en rekke undersøkelser på en gård på Løten, der mannen hadde oppholdt seg den siste tiden før han forsvant.

Politiinspektør Liv hilde Nytrøen opplyste fredag at det var gjort funn som er av interesse for politiet. De er sendt til Kripos for analyse, og hun håpet å få svar på disse lørdag.

Kvinnen stiller seg uforstående til siktelsen og nekter straffskyld, opplyste hennes forsvarer Jens-Henrik Lien til NTB torsdag.