Statsministeren deltar på klimatoppmøtet i Dubai

Statsminister Jonas Gahr Støre er til stede på klimatoppmøtet Cop 28 som avholdes i Dubai fra fredag til søndag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltar også fra regjeringen.

Prins Sverre Magnus 18-årsdag markeres med lunsj på slottet.

Søndag fyller prins Sverre Magnus 18 år. I den forbindelse har kongeparet invitert til en lunsj på slottet, der dronning Sonja skal holde en tale. Samtidig vil regjeringen kunngjøre hva de gir prinsen i gave.

Imran Khan i retten nok en gang

Pakistans tidligere statsminister er denne gang tiltalt for å ha lekket graderte dokumenter.

Dokumentet som Khan er tiltalt for å ha lekket, er ifølge ham bevis for at han ble styrtet som følge av et komplott satt i scene av USA og Pakistans mektige militære. USA og den pakistanske forsvarsledelsen har avvist dette.

Khan ble tidligere i år dømt til fengsel for underslag.

ICJ-kjennelse om Venezuela og Guyana

Den internasjonale domstolen (ICJ) kommer med kjennelse i en strid mellom de to landene om retten til et landområde vest for Essequibo-elva. Området er på størrelse med Tunisia og omfatter for det meste jungel. Det er forekomster av gull og diamanter i området, og det drives også skogbruk.

Krangelen går tilbake til 1899, da et tribunal trakk opp grensen mellom landene og regionen endte opp i Guyana. Venezuela, som gjør krav på området, mener at en avtale fra 1966 om å forsøke å finne en løsning på saken i praksis annullerer den opprinnelige avgjørelsen.

Kvinnenes håndballandslag fortsetter ferden i VM

Etter å ha dominert mot Grønland i den første kampen håndball-VM, møter det norske kvinnelandslaget Østerrike til den andre kampen i de innledende rundene i Stavanger.

Kampen har avkast klokken 20.30.

Skjebnekamp for kvinnelandslaget i nasjonsligaen i fotball

Det norske kvinnelandslaget i fotball må unngå tap, når Portugal kommer på besøk på Ullevaal stadion i den femte kampen i kvinnenes nasjonsliga.

Taper laget vil de rykke ned fra nivå A. Stjernespiller Ada Hegerberg er tilbake i troppen etter å ha vært skadeplaget og ikke spilt for landslaget siden tapet for Japan i VM-åttedelsfinalen 5. august.

Avspark på Ullevaal stadion er klokken 19.