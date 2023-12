Det er påtalenemnden i Antidoping Norge som har sendt sin begjæring til domsutvalget i Norges idrettsforbund.

I tillegg til at den aktuelle utøveren utestenges fra all konkurranse og organisert trening, blir det også innstilt på at vedkommende taper retten til å inneha valgte og oppnevnte tillitsverv i idretten i løpet av perioden.

Det er ikke oppgitt på hvilket nivå i divisjonssystemet spilleren hører til.