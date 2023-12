– Dagens marked for boligbygging er krevende for byggenæringen. Jeg vil høre om næringens erfaringer i den siste tiden, og deres vurderinger om hvor skoen trykker mest, sier han i en pressemelding.

Møtet finner sted i Akersgata 59 tirsdag klokken 10 til 11.

Boligprodusentenes Forening, Byggenæringens Landsforening, Norsk Eiendom, Norske Boligbyggelags Landsforbund, Obos, Eiendom Norge, DiBK og Husbanken skal delta i møtet.

Sande vil bruke møtet til å kartlegge hvilke utfordringer byggenæringen står overfor, og få innspill om hva næringen mener er viktige vilkår gitt dagens situasjonen.

I november ba Byggenæringens Landsforening (BNL) om støtte fra regjeringen. Prognoser fra Veidekke viser at produksjonen i det norske byggemarkedet vil falle med over 30 milliarder kroner de neste to årene. Det tilsvarer ifølge BNL 30.000 årsverk.