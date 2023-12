Han kan dermed holdes varetektsfengslet fram til 5. januar neste år, skriver Oslo tingrett i en fengslingskjennelse fredag. Matapour var ikke til stede da kjennelsen ble avsagt.

Det har nå gått litt over ett år og fem måneder siden Zaniar Matapour åpnet ild utenfor utestedene Per på hjørnet og London Pub i Oslo. To personer ble drept og flere skadd i angrepet. 10. november ble han tiltalt for grov terrorhandling. Totalt 266 personer har status som fornærmet i saken.

«Handlingene har også forårsaket psykiske ettervirkninger for andre som befant seg i umiddelbar nærhet til utestedene, for personer som kom til unnsetning og bidro til å overmanne tiltalte, og for etterlatte og pårørende», står det i tiltalen.

Matapour har helt siden han ble pågrepet kort tid etter at han åpnet ild nektet straffskyld. Han har heller ikke latt seg avhøre.

Matapour sitter nå på høysikkerhetsavdelingen i Ullersmo fengsel. Kriminalomsorgen blant annet begrunnet vedtaket med tanke på fengselsbetjentenes sikkerhet, og at det er en fare for at Matapour planlegger å ta gisler eller forsøke å rømme. Matapour og hans forsvarer har klaget på vedtaket og anket kjennelsen fra tingretten.

Rettssaken mot den terrorsiktede mannen skal gå fra 11. mars til 16. mai neste år.