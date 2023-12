Strømme har hatt interesse for saken siden 1996, da hun jobbet på politikontoret i Haugesund. Hun har blant annet varslet om mannen som nå er frikjent for drapet, og gjennomgått etterforskningsmateriell på vegne av fetteren til Tengs, som tidligere er frikjent for drapet.

Hun sier til TV 2 at hun ikke er overrasket over dommen, og at påtalemyndighetens sak var for svak.

– Vi er ikke ved veis ende. Drapet må oppklares. Det ligger potensial for flere bevis i materialet, men politiet gjør ikke jobben grundig og godt nok, sier Strømme til kanalen.

Hun mener beslagene må gjennomgås på nytt. Det er bistandsadvokat John Christian Elden enig i.

– Vi må gå tilbake og se om det er ytterligere muligheter her, sier Elden.