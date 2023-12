Fire tenåringer er tiltalt for bortføring og medvirkning til ran, hvorav én av dem er en svensk statsborger. Rettssaken startet i Trøndelag tingrett mandag.

Det var natt til 9. mai at sønnen til den norske artisten ble bortført. Ifølge Adresseavisen ble sønnen holdt i omtrent fem timer. Under frihetsberøvelsen ble sønnen utsatt for vold, ifølge tiltalen.

Ifølge tiltalen truet en av de tiltalte artisten med at han ville drepe sønnen hans dersom han ikke betalte en angivelig narkotikagjeld.

Politibetjent Øyvind Jørgensen forklarte i retten tirsdag at artisten betalte om lag 750.000 kroner over tre betalinger. Den største enkeltoverføringen skal ha vært på 450.000 kroner.

– Kravet var innledningsvis satt til 1,5 millioner kroner, men det var en enighet om at 750.000 kroner var nok for å gjøre opp gjelda, sier Jørgensen.

Alle de fire tiltalte har nektet straffskyld for medvirkning til ran, men to av dem har erkjent delvis straffskyld for frihetsberøvelse.

Politiet mener saken er knyttet til det svenske Foxtrot-nettverket.