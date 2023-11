Numme døde brått og uventet natt til lørdag, skriver sønnen Thomas Numme på Instagram.

Sammen med kona og danseren Ingrid Numme fikk Yngvar Numme barna Linn Numme og Thomas Numme, som selv ble en kjent programleder sammen med Harald Rønneberg på TV 2.

I flere tiår satt unge og gamle, og ikke minst familier i Norge klistret til TV-skjermen når The Dizzie Tunes skulle underholde. Svingende jazzmusikk med norske tekster kombinert med humor og show ble svært godt mottatt. Og det skulle gjerne være flerstemt sang.

Jazz og jul

Yngvar Numme ble født i Porsgrunn i 1944. Allerede i 1959 dannet han Dizzie Tunes sammen med Øyvind Klingberg, Tor Erik Gunstrøm, Einar Idland og Svein Helge Høgberg.

Gruppa platedebuterte i 1963 med singlen «Mette, Mette» / «Tog går til og fra». Debutalbumet «Dizzie Tunes» kom i 1967. Siden kom albumene jevnt og trutt. I 2009 kom den siste utgivelsen – juleplata «Nå er det jul igjen».

Revy-suksess

Han samarbeidet også med en lang rekke artister, men Grethe Kausland var kanskje den aller mest kjente musikk-partneren. Sammen gjorde de en rekke show rundt om på landets scener. Mange av dem ble senere vist på NRK.

Andre store artister som opptro fast sammen med Dizzie tunes var Benny Borg og Wenche Myhre. Stor musikalitet blandet med moro var nøkkelen til en suksess som varte i flere tiår.

Gruppas siste forestilling ble holdt i august 2001 på Rica Klubben Hotell i Tønsberg.

Nordisk suksess

Utover dette har han hatt stor suksess som regissør og medforfatter av en rekke revyer og musikalske show, hovedsakelig på Chat Noir, blant andre Vi spillopper fra 1977, Memories of Music fra 1980 og The Show Must Go On fra 1984. I 1987 hadde han regien på Bosse Parneviks Party i Stockholm.

Yngvar Numme ble tildelt flere priser og utmerkelser, blant annet Leif Justers ærespris i 1986.