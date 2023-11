Raserianfallet etter utroskapen ble straffet med 30 dager betinget fengsel, i tillegg må hun betale 133.000 kroner for skadene på bilen, skriver Helgelands Blad.

Under straffesaken i Helgeland tingrett tidligere i november erkjente kvinnen delvis straffskyld.

Ifølge hennes egen forklaring hadde forholdet med hennes kvinnelige samboer skrantet en periode, og hun hadde mistanke om at kjæresten hadde et forhold til en felles bekjent bak hennes rygg. Hun fikk bekreftet sine mistanker på en fest i juli i fjor da hun fant samboeren sin i senga med deres felles bekjente.

Tingretten skriver at kvinnen handlet i affekt da hun grep et spett som sto utenfor boligen og hamret løs på bilen til mannen. Retten finner det formildende at kvinnen handlet i affekt og var sterkt preget da hun utførte skadeverket.